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بالفيديو - إنجلترا تهزم أستراليا وديا في ليلة ماركوس راشفورد

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بالفيديو - إنجلترا تهزم أستراليا وديا في ليلة ماركوس راشفورد بالفيديو - إنجلترا تهزم أستراليا وديا في ليلة ماركوس راشفورد

تغلب الإنجليزي على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت على ملعب الضوء في إطار استعدادات الأسود الثلاثة لبطولة اليورو القادمة.

سجل ماركوس راشفورد وواين روني هدفي إنجلترا في الدقيقتين 3 و55 فيما سجل إريك داير هدف أستراليا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74.

بدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بهجوم قوي ولم يستغرق سوى 3 دقائق للتسجيل عن طريق المهاجم الشاب ماركوس راشفورد من كرة طائشة وجدها أمامه في منطقة الجزاء وسددها على الطائر في المرمى ليصبح أصغر من يسجل للمنتخب في مباراته الأولى على مدار تاريخه.

وبهذا الهدف وجه المهاجم الشاب رسالة لمدربه روي هودجسون بأنه يستحق الانضمام للقائمة النهائية التي ستلعب اليورو والتي ستعلن يوم 31 مايو القادم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إنجلترا بهدف نظيف، ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 55 سجل القائد واين روني الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة قادها سترلينج ولعبها لقائد الأسود الثلاثة الذي سدد بقوة في المرمى معلنا عن هدفه الثاني والخمسين دوليا ليواصل تصدره لهدافي المنتخب على مدار تاريخه.

وفي الدقيقة 74 ومن هجمة لأستراليا من اليمين لعبت كرة عرضية حاول إريك داير لاعب وسط إنجلترا تشتيتها لكنه أسكنها مرماه برأسه بالخطأ ليقص المنتخب الكناري الفارق.

حاولت بعدها أستراليا إدراك التعادل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.

وتواجه إنجلترا منتخب البرتغال وديا يوم 2-6 القادم في اللقاء الأخير قبل أن تبدأ منافسات يورو 2016.

شاهد أهداف اللقاء

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فيديو اليوم السابع

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