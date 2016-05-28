صراع الصفقات - وكيل ليفاندوفيسكي يفجر مفاجأة كبرى: تمت محادثات مع ريال مدريد

فجر وكيل أعمال المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مفاجأة كبرى بعدما أكد محادثاته مع ريال مدريد.

موسم استثنائي لليفاندوفيسكي مع بايرن ميونيخ انتهى بتسجيله 42 هدفا في 51 مباراة خلال 4 بطولات.

ولكن الموسم الاستثنائي على ما يبدو أنه سوف يستمر مع ليفا وسوق الانتقالات الشتوية.

تشيزاري كوتشارسكي وكيل أعمال ليفاندوفيسكي تحدث لصحفية بيلد الألمانية الموثوقة قائلا: "ريال مدريد تواصل معنا في الأسابيع القليلة الماضية. تم الاستماع لهم والملكي نادي مثير للغاية وكبير".

وأضاف "نحن أخبرنا بايرن ميوينخ بذلك".

الأمر بالكامل بدأ من صحيفة ميرور الإنجليزية التي أكدت نية ريال مدريد لتقديم عرضا لمدة 6 سنوات براتب قياسي قيمته 25 مليون يورو سنويا!.

بيلد من جانبها أكدت أنه "من المستبعد جدا بيع ليفاندوفيسكي إلى ريال مدريد. صعب للغاية أن يتركه بايرن ميونيخ".

ولكن على الجانب ذاته أعادت الصحيفة نشر تصريحات قديمة للمهاجم البولندي والذي ألمح من خلالها لرغبته في "تجربة جديدة".

وقال ليفا وقتها: "أنا هنا في ألمانيا منذ 6 سنوات. فزت بكل شيء تقريبا".

وأضاف "أحيانا تفكر ما إذا كان من المنطقي بداية تجربة جديدة".