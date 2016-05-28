مقتل وإصابة ستة أشخاص جراء انفجار لغم أرضى فى بسرت الليبية

لقى رجل وإبنته مصرعهما، وأصيب أربعة آخرون اليوم الجمعة جراء انفجار لغم أرضى فى سيارة على متنها عائلة نازحة من مدينة سرت الليبية.

وقال مصدر عسكرى، مساء اليوم، إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون جرّاء انفجار لغم أرضي فى سيارة على متنها عائلة نازحة من سرت، لافتا إلى أنه تم نقل الجثمانين والمصابين إلى مستشفى ميدانى.

وأضاف أن العائلة جازفت بعبور منطقة عسكرية محظورة على طريق مراح زمزم البغلة، مما أدى إلى تعرض سيّارتها إلى انفجار أحد الألغام التى زرعها تنظيم داعش، خلال انسحابه من المنطقة، وقتل الوالد وابنته على الفور وأصيب أربعة آخرين تم إسعافهم بمستشفى ميدانى.

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