الأمم المتحدة على اتصال بالنيبال لحماية بعثتها فى ليبيا

أعلن مسؤول فى الامم المتحدة طلب عدم كشف اسمه أن المنظمة الأممية تبحث مع النيبال فى إمكان نشر جنود نيباليين لحماية موظفى بعثتها فى ليبيا عندما ستعود إلى طرابلس.

وأضاف المسؤول أن النيبال التى تحمى عبر 245 جنديا بعثة الامم المتحدة فى العراق، ستجرى قريبا تقييما للوضع الامنى فى طرابلس من دون تحديد عدد الجنود النيباليين اللازمين فى العاصمة الليبية.

واعلنت الأمم المتحدة فى ابريل أن موظفيها سيعودون إلى طرابلس للعمل مع حكومة الوفاق الليبية.

وكانت بعثة الامم المتحدة غادرت طرابلس فى يوليو 2014 بسبب المعارك بين ميليشيات متنازعة.

وقال المسؤول عن عمليات حفظ السلام فى الامم المتحدة ايرفيه لادسو الخميس أن جهازه يعمل لانشاء "وحدة لحماية بعثة الامم المتحدة عندما ستعود إلى ليبيا".

وأضاف أن الأمم المتحدة لا تنوى نشر قوة فعلية لحفظ السلام فى ليبيا "بسبب هشاشة العملية السياسية والمشاكل الامنية الهائلة التى تتسبب بها المنظمات الجهادية".

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