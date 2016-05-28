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مدرس مخ وأعصاب: الألوان الصناعية والمياه الغازية تدمر دماغ الطفل

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مدرس مخ وأعصاب: الألوان الصناعية والمياه الغازية تدمر دماغ الطفل مدرس مخ وأعصاب: الألوان الصناعية والمياه الغازية تدمر دماغ الطفل
مدمرات دماغ الطفل كثيرة، تجدينها فى منزلك ومطبخك وأنت لا تدرين، وعليك أن تكونى أشد حزما وأمّا بمعنى الكلمة بمنع طفلك عن تناول هذه النوعيات غير الصحية من الطعام والمنتجات التى تضره على المستوى الصحى، وكذلك لا تحافظ على دماغه.

لا تقدمى لطفلك أطعمة غير صحية، ولا تجعليه يشترى تلك المنتجات المصنعة وذات الألوان الزاهية، خاصة ذات الألوان الصناعية.. نصيحة مهمة تقدمها لك الدكتورة هبة حامد - مدرس المخ والأعصاب بجامعة عين شمس - مشددة على أنها سبب فى تدمير صحة الطفل تدريجيا، وذلك فضلا عن خطرها الأعظم فى تدمير مناعته.

وتابعت د. هبة حديثها ناصحة بضرورة إبعاد الأم للطفل تماما عن تناول المشروبات الغازية والسندوتشات "الفاست فوود" غير الصحية بالمرة، والتى تؤثر بكل غير مباشر على دماغ الطفل وصحته بالسلب، وتدريجيا تجعل جسمه غير غنى بالعناصر، فهى فقيرة الفيتامينات والعناصر الصحية التى يحتاجها دماغه لتحسن كفاءتها، ولذا لابد على الأم أن تخلق بديلا تعده بنفسها فى المنزل من وجبات مشهية منزلية ومحببة للأطفال الصغار، ومنعهم من تلك المشروبات غير الصحية بالمرة، كذلك على الأم أن تعلم الطفل وتبلغه بتلك الأضرار الصحية بطريقة سهلة وبسيطة تجعله أكثر نفورا من هذه الأكلات والمشروبات، كى يتجنب الإصابة بأضرارها مستقبلا، وكى لا يتناولها الطفل خارج المنزل، لذا يجب أن تكونى رقيبة جيدة عليه.


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