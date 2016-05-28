محافظ المنوفية: توريد 126.7 ألف طن قمح للشون والصوامع

أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أن الكميات الموردة التراكمية من الأقماح حتى اليوم الجمعة 126.7 ألف طن، فيما تستمر عملية توريد القمح حتى نهاية موسم الحصاد، وأنه جارٍ تذليل جميع العقبات التى تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ شدد على أن يكون التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة والتيسير على الفلاح فى جميع مراحل الحصاد من جمع ونقل وبيع حتى لا يتكبد الفلاح أى عناء مع توفير المقومات التى تساعد على نجاح موسم الحصاد.

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