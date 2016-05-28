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بالصور.. "حماة الوطن" يشارك فى احتفالية "لا للإرهاب فى الوطن العربى"

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شارك حزب حماة الوطن بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب، وأمين عام الإسكندرية فى احتفالية "لا للعنف والإرهاب فى الوطن العربى" بحديقة الشاطبى، التى نظمتها مباردة "إعلان وفنون بلا عنف" تحت إشراف إجلال النزهى منسق المبادرة، وقامت فرقة المسيقار مدحت بسيونى بإحياء الحفل، بحضور حزب حماة الوطن وبعض الشخصيات العامة.

وأكد "نور الدين" إدانة الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدا على أن الاعتداء على الجيش والشرطة إرهاب والاعتداء على المواطنين إرهاب، والعمل الطائفى الأخير والاعتداء على السيدة القبطية عمل اإرهابى.

وشارك بوفد حماة الوطن عمر عوض، أمين إعلام الحزب بالإسكندرية، والمهندس جمال زقزوق أمين لجنة حماية حقوق المستهلك، والمهندس محب الدين مصطفى أمين دائرة محرم بك، ومنال الليثى أمينة المرأة، ونجلاء خليل رئيس اللجنة الثقافية، وأحمد بسيونى مساعد اللجنة الثقافية، وعادل هداية رئيس لجنة تنمية الموارد.

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