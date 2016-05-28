"تموين ميت غمر": التحفظ على 3 بطاقات دواء ذكية بعد اكتشاف "ثغرات"

أصدرت مديرية التضامن الاجتماعى، بمحافظة الدقهلية، ما يزيد عن ألفى بطاقة دواء ذكية، مماثلة لبطاقات التموين والخبز، بمركز ومدينة ميت غمر، إيذانا بتعميمها بمحافظة الدقهلية بكاملها، مع وجود بعض الثغرات بالبطاقات.

وقال مصدر بإدارة تموين ميت غمر، "إن البطاقة بها خلل، حيث أنتجتها إحدى الشركات والتى تتعامل معها الوزارات لإصدار البطاقات الذكية، مثل بطاقات التموين والخبز والوقود، ولكن هناك ثغرة وهى أن بطاقة الدواء بها خلل يمكن حاملها من استلام حصة تموينية عن طريق جهاز القارئ الآلى الموجود لدى بدالى التموين".

وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه لـ "اليوم السابع" أن بعض المواطنين اكتشفوا هذا الخلل، واستلموا بها حصصهم التموينية وفرق نقاط الخبز، وإدارة تموين ميت غمر اكتشفت الأمر، وتم التحفظ على ثلاث بطاقات دواء، قام مالكوها بمحاولة صرف التموين مرة أخرى، وتم حذف حصصم التموينية التى استلموها، وشددت على بدالى التموين من التأكد من البطاقات التى يقدمها لهم المواطنون.

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