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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة

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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة
أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل، بالطريق الدولى الساحلى اتجاه رشيد بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل فر قائدها هاربًا، وسيارة ميكروباص قيادة ال.ش.ب 45 سنة سائق ومقيم الحامول كفر الشيخ، أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامى الأيسر، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها بالاتجاه نفسه.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية و5 من مستقليها بكسور وجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين لمستشفى إدكو العام وتحويل قائد السيارة الثانية للمستشفى الجامعى بالإسكندرية للعلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.


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