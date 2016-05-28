فنانات سرقتهن خادماتهن آخرهن سمية الخشاب

القاهرة_مروة عبد الفضيل

تعرّضت الفنّانة سمية الخشاب لسرقة مشغولات ذهبية باهظة الثمن من شقتها، فتقدّمت ببلاغ ضد خادمها الفليبيني الذي اختفى بعد حادث السرقة وتم القبض عليه لكنه أنكر كل التهم التي وجهت إليه.

سمية الخشاب ليست الوحيدة التي دفعت ثمن استعانتها بخادمة في منزلها، حيث كثرت حوادث الخادمات مع الفنانات في السنوات الماضية.

فمنذ فترة تقدمت الفنانة لقاء الخميسي ببلاغ ضد خادمتها النيجيرية إليزابيث، بعد أن فوجئت باختفائها إثر اكتشافها سرقة مجوهرات من غرفة نومها.

كما سبق للممثلة والراقصة الاستعراضية دينا أن تعرضت لسرقة مجوهرات من منزلها بقيمة 100 ألف جنيه. واتهمت خادمها بالسرقة وبعد التحريات اعترف الخادم بواقعة السرقة لمروره بضائقة مالية.

وفي واقعة مريبة قامت إحدى الخادمات الإفريقيات بتخدير الفنانة المعتزلة نورا شقيقة الفنانة بوسي بوضع حبوب مخدرة لها في العصير، وقامت الخادمة بسرقة كل ما في منزلها.

وتعرّضت أيضا الفنانة هالة صدقي لحادث سرقة من خادمتها ووصلت قيمة المسروقات إلى 750 ألف جنيه، وهي تقريباً نفس قيمة المجوهرات التي فقدتها ليلى علوي من خزانه شقتها على يد خادمتها.