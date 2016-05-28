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هل انتهت علاقة زين مالك وجيجي حديد؟

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الجمعة 27-05-2016 17:49

ذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ هناك تدهوراً في علاقة الثنائي الأشهر حالياً النجم زين مالك Zayn Malik وعارضة الأزياء جيجي حديد Gigi Hadid.
وقد اختلفت تفاصيل الانفصال الذي حصل بعد عيد ميلاد جيجي بأسبوعين، فأكدت بعض الصحف أنّ الانفصال جاء بعد أن عبّر النجم لحبيبته أنّه حالياً لا يمكن حسم قراره المتعلق بمشاعره، ويُريد التركيز على عمله أكثر، فيما تحدّثت صحف أخرى عن خيانة زين عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل وهجر الأخيرة له.
وفي الوقت الذي لم يصدر أيّ تعليق من الطرفين، نشرت جيجي صورة مميّزة لها مع حبيبها، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "اشتقت إليك".
يذكر أن علاقة جيجي حديد و زين مالك بدأت مع نهاية العام منصرم؛ وذلك بعد أسابيع من انفصالها عن المغني جو جونس Joe Jonas، وبأشهر من انفصاله عن Perrie Edwards.

 

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