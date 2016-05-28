شاغي يحضر موازين بالرغم من المرض

بعد تأخره عن الموعد المحدد لأكثر من ساعة، حضر "شاغي" المؤتمر الصحفي بالرغم من حالته الصحية التي تدهورت خلال الأسبوع الماضي.

وقال المغني الجامايكي أنه بقي في الفندق طوال مدة اقامته في المغرب، نظرا لحالته الصحية، من أجل اللحاق بموعد سهرة "أوليم السويسي" وهو في أحسن الأحوال، مضيفا: "أريد أن أرسم الابتسامة على وجه جمهوري وأنشر السعادة".

وفي سؤال حول مدى رغبته في إنتاج عمل فني إلى جانب أحد المغنيين في المغرب أو العالم العربي، كشف شاغي أن العمل الذي قام به إلى جانب المغني المصري تامر حسني كان بطلب من الأخير، بعد أن أرسل له تسجيل الأغنية التي أثارت أنغامها إعجابه، ما جعله يوافق على أدائها إلى جانبه، رغم أنه لا يعرف اللغة العربية.

وقال شاغي "الجمهور والمعجبون هم "رأسمال" الفنان"، مضيفا أن معجبيه هم الذين يلهمونه، وليس شركات الإنتاج ووكلاء الأعمال وغيرها، لأن "المعجبين هم الثروة الحقيقية"، على حد تعبيره.

وأبدى نجم "الريكي" استعداده لإصدار عمل آخر إلى جانب أي فنان عربي، شريطة أن تكون أغنية جيدة، كما عبر عن انفتاحه على جميع الأصناف الغنائية.

في المقابل نشر ريدوان على "الانستقرام" صورة من داخل استوديو تسجيل الأغنية في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا في تعليق عليها أن عملا جديد ومتميزا سيخرج إلى العلن قريبا.

يذكر أن "شاغي" فنان ريغي بدأ مشواره الموسيقي سنة 1995 بأغنية “بومباستيك (Boombastic)” والتي حققت نجاحا كبيرا.

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