معجبة تجبر كاظم الساهر على النزول عن المسرح في "موازين"

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان كاظم الساهر، وهو ينزل من على خشبة مسرح "موازين"، إكراماً لمعجبة مقعدة، أصرت على حضور حفله في المغرب.

كاظم الساهر إقترب من الفتاة وغنى بقربها لكي يدخل الفرحة الى قلبها، وسط تصفيق وإعجاب الجمهور تقديراً لتواضعه وأخلاقه العالية.

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