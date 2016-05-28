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معجبة تجبر كاظم الساهر على النزول عن المسرح في "موازين"

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الجمعة 27-05-2016 21:23

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع للفنان كاظم الساهر، وهو ينزل من على خشبة مسرح "موازين"، إكراماً لمعجبة مقعدة، أصرت على حضور حفله في المغرب.

كاظم الساهر إقترب من الفتاة وغنى بقربها لكي يدخل الفرحة الى قلبها، وسط تصفيق وإعجاب الجمهور تقديراً لتواضعه وأخلاقه العالية.

 

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