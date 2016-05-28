بالصور....أصالة تستعرض عضلاتها وتبدي إعجابها بـ جويرية حمدي

تواظب الفنانة أصالة منذ مدة على القيام بتمارين رياضية للمحافظة على لياقتها البدنية، وهي غالباً ما تقوم بنشر صور لها خلال قيامها بالتمارين في النادي.

آخر صور أصالة في النادي الرياضي كانت مع زوجها المخرج طارق العريان، وهما يستعرضان عضلاتهما، للتأكيد على النتيجة الجيدة التي حصلا عليها نتيجة قيامهما بالتمارين الرياضية، وقامت بنشرها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" وعلقت تحتها "الرياضة والحب أجمل شعورين".

كما نشرت أصالة أيضاً على "إنستغرام" مقطع فيديو لنجمة "ذا فويس كيدز" الطفلة جويرية حمدي وهي تقلدها في أداء أغنية "أكثر" وعلقت تحتها" البنت صوتها رائع.. مو صح؟؟"، و ظهر في الفيديو مع جويرية زميليها زين عبيد وغدي بشارة.

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