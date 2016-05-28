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اسماعيل أوغلو بطل "الزهرة البيضاء" أصبح أباً بعد زواجه بـ 3 أشهر

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الجمعة 27-05-2016 22:12

فوجيء الوسط الفني التركي بخبر إنجاب الحسناء دويغو كاوماركي زوجة الممثل التركي الشاب اسماعيل حاجي أوغلو الشهير بعلي في (الزهرة البيضاء) وبالآغا عمار في (الهارب) أنثى جميلة فصار زوجها الممثل أباً لأول مرة،والثنائي اسماعيل أوغلو ودويغو تزوجا فجأة بدون سابق إنذار بحفل عائلي ضيق في مطلع فبراير 2016 الفائت بعد طلاق اسماعيل من زوجته الأولى الممثلة فيلدان أتاسفير الشهيرة بنهال في (ندى العمر) بعد حوالي أربع سنوات ونصف سنة على زواجهما دون إنجابهما أطفال.

وإنجاب العروس دويغو طفل بعد زواجها بثلاثة أشهر يفسر زواجهما السريع المفاجيء.

 

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