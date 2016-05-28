بالصور..علياء الحسيني تعيد تقديم رواية«هيبتا» في عرض مسرحي

كتب: هاني صابر

> لاقى العرض المسرحي«هيبتا» الذي عرض علي خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، نجاحًا منقطع النظير وتصفيق إستمر لأكثر من ١٠ دقايق،عقب إنتهاء العرض، بالاضافة الى العديد من المواقف المضحكة على المواقف الكوميدية التي شهدها العمل، وهو ما قام به فريق الإعداد بإضافتها الى النص الدرامي، لاضفاء روح الكوميديا الخفيفة، ولم يخلو العرض من الدراما و التراجيديا التي قامت بتقديمها علياء الحسيني في مونودراما تحكي فيها قصتها «رؤى»، ونالت عليه اشادة من الحضور ، ويعد هذا العمل تجربة جديدة عليها بالاضافة الى المشاهد الرومانسية التي قدمتها خلال العرض وكذلك بعض الرقصات الغربية والشرقية.

وقالت الفنانة علياء الحسيني ، إنها حرصت على تقديم شخصية «رؤى» بشكل مختلف عما قدمته الفنانة ياسمين رئيس في الفيلم، مشيرة الي أنها لم تكن ترغب في تكرار الشخصية و قدمتها بشكل وتصور مختلف .

قدم العرض الدكتور أشرف زكي، وسبقه بكلمة تختصر مضمون العرض وشكر جميع المشاركين فيه والمساعدين ووصف العرض بأنه نسيج إنساني متداخل من العلاقات يعكس الواقع الذي نعيشه ويجسده شخصيات متعددة تكرر تدرج مراحل قصص الحب التي نعيشها في الحياة العادية.

العرض المسرحي يدور في إطار رومانسي إجتماعي لم يخلو من الكوميديا اللايت، ويشارك في بطولته علياء الحسيني و محمد خلف و منار شملول و نيجار و رنا و فادي القاضي وأشرف سلطان الحسيني شيراز .

ويعد هذا العرض المسرحي «هيبتا»، أولى تجارب المعهد العالي للفنون المسرحية، التي يقوم الدكتور أشرف ذكي وطلبة الفرقة الثالثة بتقديمها، وهو عن الرواية التي تم طرحها في دور العرض السينمائي وخاض بطولته الفنانة ياسمين رئيس .