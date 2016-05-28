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رجال أعمال من 48 دولة يصلون القاهرة غدا لبحث فرص الاستثمار فى مصر

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رجال أعمال من 48 دولة يصلون القاهرة غدا لبحث فرص الاستثمار فى مصر رجال أعمال من 48 دولة يصلون القاهرة غدا لبحث فرص الاستثمار فى مصر

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رجال أعمال من 48 دولة يشاركون فى ملتقى الثانى للاستثمار، الذى ينظمه اتحاد الغرف بالتنسيق مع وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار، غدا السبت، وبمشاركة الاتحاد العام للغرف العربية، ومجموعة الاقتصاد والأعمال بدعم من اتحاد الغرف الأوروبية والأفريقية والإسلامية، ودول البحر المتوسط لتعظيم مشاركة قيادات المال فى الملتقى.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هيئة الاستثمار تعرض رؤية وخطة واضحة لأماكن الاستثمار، لافتاً إلى أن مشاركة هذا العدد من المستثمرين يفتح المجال أمام التجار والصناع المصريين لعمل شراكات كبرى وفتح باب جديد للاستثمار.

 

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