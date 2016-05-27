مصدر أمنى: إغلاق جميع الملاهى الليلية ومحلات الخمور خلال شهر رمضان

أكد مصدر أمنى مسئول، إن جميع الملاهى الليلية و"البارات" سيتم إغلاقها ابتداءً من أول يوم فى شهر رمضان الكريم وحتى نهاية الشهر، وعدم تقديم الخمور نهائيًا خلال الشهر الفضيل.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار يأتى ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهى أو المحلات التى تقدم الخمور فى المناسبات الدينية، مشيرًا إلى معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

- إغلاق جميع الملاهى الليلية ومحال الخمور بجميع أنحاء الجمهورية.. الليلة