«فرقة سيكا» يجمع حسن الرداد وإيمي سمير غانم علي «نجوم إف.إم» في رمضان

كتبت: إنجي لطفي

> إحتفل الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم بمسلسلهما الإذاعي الجديد«فرقة سيكا»، الذي سيتم إذاعته علي «نجوم إف.إم» في رمضان المقبل، ويشاركهما البطولة ميمي جمال، وأحمد راتب، وسناء شافع، ومن تأليف أحمد درويش، ومن إخراج حسين إبراهيم.

ويقوم حاليًا فريق العمل بتسجيل حلقات المسلسل داخل إستوديوهات «نجوم إف.إم»، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي تشويقي، حول فكرة ما ضاع حق وراءه مطالبًا، وأنه لا يصح إلا الصحيح.

يأتي تعاون «حسن وإيمي» علي «نجوم إف.إم»، إستمرارًا لحالة النجاح بينهما سواء علي الصعيد السينمائي أو الدرامي ، وذلك بعد مسلسل«حق ميت»الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحًا، وانتجته شركة فيردي للانتاج الفني .