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بكرى: الأنبا مكاريوس رفض لقاء وفد البرلمان لحين القبض على”جناة المنيا”

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بكرى: الأنبا مكاريوس رفض لقاء وفد البرلمان لحين القبض على”جناة المنيا” بكرى: الأنبا مكاريوس رفض لقاء وفد البرلمان لحين القبض على”جناة المنيا”

السيدة المعتدى عليها بالمنيا

أكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه أجرى اتصالا مطولا عصر اليوم مع نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لمحافظة المنيا، ودار حوار حول تطورات حادثة قرية الكرم بمركز أبو قرقاص. وقال بكرى فى بيان له منذ قليل، إنه عرض على الأنبا رغبة وفد من أعضاء البرلمان زيارة الكنيسة، ولقاء السيدة سعاد ثابت – المعتدى عليها – إلا أن الأنبا أعلن اعتذاره عن استقبال أى شخص هذه الأيام، لحين القبض على الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وقال بكرى إن الأنبا أكد له أن لديه مرارة مما حدث، وهو شعور الكثيرين، ولذلك يرى تأجيل اللقاء مع الوفود كافة، فيما أبدى بكرى تفهمه لموقف الأنبا وتمنى انتهاء هذه الأزمة سريعا، وتفعيل دور القانون، والحيلولة دون استغلال البعض للأحداث فى ضوء بيان قداسة البابا تواضروس.

 

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