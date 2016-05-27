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نقل سائقين معتصمين بـ"شرق الدلتا" بالدقهلية للمستشفى لإصابتهما بإعياء شديد

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نقل سائقين معتصمين بـ"شرق الدلتا" بالدقهلية للمستشفى لإصابتهما بإعياء شديد نقل سائقين معتصمين بـ"شرق الدلتا" بالدقهلية للمستشفى لإصابتهما بإعياء شديد
أصيب، اليوم الجمعة، اثنان من سائقى شركة شرق الدلتا فى الدقهلية بحالة إعياء شديدة نتيجة إضرابهما عن الطعام، وتم نقل السائقين إلى أحد مستشفيات المنصورة بعد تدهور حالتهما الصحية عقب دخولهما فى اعتصام مفتوح بجراج الشركة فى منطقة الأتوبيس الجديد، لتأخر صرف الرواتب على مدار ستة أشهر، وأرباحهم التى كان من المقرر صرفها يوم 10 الماضى وعدم صرفهم الإيراد والحوافز.

وأكد السائقون الستة المعتصمون، أن اعتصامهم جاء عقب مطالبتهم بالحصول على مستحقاتهم دون جدوى، وأن بعضهم يلتزم بسداد قروض وتم صرف الراتب بالأمس، ولكن البعض من السائقين ممن يسددون القروض حصلوا على شيكات وعندما توجهنا للبنك وجدنا الرصيد غير كافٍ، وأن المعتصمين هم 5 سائقين وملاحظ وردية.

وأكد السائقون أن إيقاف زملائهم الستة عن العمل واستبعادهم لمدة 60 يومًا لحين التحقيق أثار غضب السائقين.

وأكد طه شلبى مدير عام فرع الشركة وعضو مجلس الإدارة، أنه تم تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الشركة، وأنه تم صرف الراتب وأن الشركة تحاول بقدر المستطاع الوفاء باحتياجات السائقين.

اعتصام سائقين بـ"شرق الدلتا" ودخولهم فى إضراب عن الطعام لصرف مستحقاتهم

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مصر 365