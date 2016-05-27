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جيهان منصور: أوباما سيستخدم حق الفيتو ضد قانون مقاضاة السعودية

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جيهان منصور: أوباما سيستخدم حق الفيتو ضد قانون مقاضاة السعودية جيهان منصور: أوباما سيستخدم حق الفيتو ضد قانون مقاضاة السعودية

جيهان منصور

مراسل«ONA»:

قالت الإعلامية جيهان منصور، إن حدث أمريكى عربى مهم جدًا حدث هذا الأسبوع، وهو تصويت مجلس الشيوخ الأمريكى على مسودة قانون يتيح مقاضاة في أحداث 11 سبتمبر.

وأوضحت خلال تقديمها برنامج «من أمريكا» على فضائية «النهار اليوم»، أنه كان هناك إعتراضًا من البيت الأبيض والرئيس الأمريكى باراك أوباما، على هذا القانون والذى صوت عليه مجلس الشيوخ الأمريكي، وفي انتظار تصويت مجلس النواب الأمريكي، ثم يتم عرضه على الرئيس الأمريكي الذي هدد باستخدام حق النقد «فيتو» ضد هذا القرار بعد غضب الأوساط في المملكة العربية السعودية، والتي قامت بالتهديد مسبقًا بسحب أرصدتها من البنوك الأمريكية، والتي تقدر بمليارات الدولارات ما أثار قلقا في الأوساط الأمريكية، موضحة أنه ما زال هذا القانون يتم الحديث عنه.

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أونا

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