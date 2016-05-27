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«الإحصاء»: سكان مصر 91 مليونًا منهم 62% أقل من 30 عامًا

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«الإحصاء»: سكان مصر 91 مليونًا منهم 62% أقل من 30 عامًا «الإحصاء»: سكان مصر 91 مليونًا منهم 62% أقل من 30 عامًا

 


> مراسل«ONA»:

قال أبوبكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، إن تعداد سكان سيصل 91 مليونًا خلال 5 أيام فقط.

وأضاف «الجندي»، بمؤتمر «هيمنة الاقتصاد ونبض الجماهير وسيادة الدولة»، اليوم الجمعة، الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن 62 % من السكان أقل من 30 سنة، مشيرًا إلى ضرورة الإعتراف بالمشكلة السكانية ومواجهتها.

وأوضح رئيس جهاز الإحصاء، وجود سوء في توزيع السكان على الأرض، حيث يمثل سكان المحافظات الحدودية نحو 1.5% من السكان في مساحات تمثل نحو 80% من مساحة مصر، معلنًا عن إجراء التجربة الخامسة على التعداد السكاني بداية من 10 يوليو المقبل في كافة محافظات مصر على 150 ألف أسرة، لافتا إلى إجراء التعداد العام نوفمبر المقبل، في الفترة من 32 / 11 حتى 18/12، مشددًا على وجود عقوبة قانونية للأسر الممتنعة عن إبلاغ العداد بالمعلومات تصل للحبس 6 أشهر.

 

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