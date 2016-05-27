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غدًا..الحكم على صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع

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غدًا..الحكم على صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع غدًا..الحكم على صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع

صفوت الشريف

مراسل«ONA»:
> تصدر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, حكمها على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب «مخلى سبيله»، وأشرف «هارب»، لإتهامهم بالكسب غير المشروع وإستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح.
> يذكرأن، جهاز الكسب غير المشروع كان قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لإتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه إحتياطيًا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

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