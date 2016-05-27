بالصور.. إبراهيم محلب و6 وزراء يفتتحون مستشفى الأورام فى الأقصر

افتتح المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، منذ قليل، مستشفى الأورام الجديد بالأقصر.

وأجرى محلب، جولة تفقدية بالمستشفى برفقة عدد من الوزراء، وهم: غادة والى وزيرة التضامن، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ونبيلة مكرم وزيرة المصريين فى الخارج، ويحيى راشد وزير السياحة، وأشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال.

كما يتواجد بحفل الافتتاح لأكبر وأضخم مدينة طبية بصعيد مصر، كل من الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية، والأنبا يوساب أسقف الأقصر نيابة عن قداسة البابا تواضروس، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين، ويتضمن حفل الافتتاح جولة فى المستشفى ووضع حجر أساس المرحلة الثانية، كما يقام حفل ضخم بمعبد الأقصر تحييه الفنانة نسمة عبد العزيز.

- وصول محلب ووزراء للأقصر لحضور افتتاح مستشفى الأورام الجديد