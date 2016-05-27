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5 عادات خاطئة تدمر صحتك.. أبرزها المشروبات الغازية والمسكنات

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5 عادات خاطئة تدمر صحتك.. أبرزها المشروبات الغازية والمسكنات 5 عادات خاطئة تدمر صحتك.. أبرزها المشروبات الغازية والمسكنات
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك عادات خاطئة قد تساعد على تدمير الصحة، وتتضمن الآتى:

1- استهلاك الوجبات السريعة بشكل يومى: تحتوى على الأحماض الدهنية المشبعة التى تؤدى إلى الإصابة بأمراض الشرايين التاجية.

2-الإكثار من تناول المشروبات الغازية:
>فى كثير من الأحيان قد يميل البعض إلى استبدال المياه بالمشروبات الغازية، حيث إنها تحتوى على السكر بنسبة مرتفعة والسعرات الحرارية، التى يمكن أن تؤدى إلى اضطرابات مختلفة مثل السمنة ومرض السكر.

3-الإفراط فى استخدام الهاتف المحمول: وأظهرت بعض الدراسات أن الإفراط فى استخدام الهواتف المحمولة مرتبط ببعض المشاكل الصحية مثل القلق والاكتئاب، كما أن الإشعاعات الصادرة من الهواتف المحمول من المعروف أنها تؤثر على الدماغ والقلب.

4-الإفراط فى استخدام المسكنات: فإن استهلاك المسكنات على أساس يومى، قد تؤدى إلى تلف أجهزة الجسم والإدمان.

5-الجلوس لفترات طويلة جدا: يحدث ذلك مع الأشخاص الذين لديهم وظائف مكتبية ويجلسون لساعات طويلة، يمكن أن يؤدى ذلك إلى ضعف العضلات والعظام، ويسبب بعض الأمراض مثل آلام والتهاب المفاصل.


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