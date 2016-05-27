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التنظيم الدولى للإخوان يعترف بوجود تمرد داخل الجماعة

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التنظيم الدولى للإخوان يعترف بوجود تمرد داخل الجماعة التنظيم الدولى للإخوان يعترف بوجود تمرد داخل الجماعة

أعترف إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، ونائب مرشد الجماعة، بوجود دعوات داخل الإخوان تدعو للتمرد على القيادة الحالية وعدم الالتزام بقرارات مجلس شورى التنظيم، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات تهدد بيعة قواعد الإخوان للمرشد.

وقال أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، فى بيان للجماعة منذ قليل: “فى هذه الأوقات شديدة الحساسية، برز فى وسائل التواصل الإجتماعى دعوات تجافى المؤسسية، وتدعو الإخوان إلى التمرد على قيادتهم الشرعية، وعدم الالتزام بقرارات مجلس شوراهم”.

وأضاف منير فى بيان الإخوان: “تضع الجماعة كل الإخوة والأخوات أمام مسؤلياتهم الجسيمة، وتذكُر الجميع أن من يساهم فى نشر هذه الدعوات، والانجرار خلف زيفها وما تحدثه من فتن، يكن ناكثًا لبيعته، داعيًا للانشقاق”.

 

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