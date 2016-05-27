نبيل العربى يشيد بدور سلطنة عمان فى دعم العمل العربى المشترك

أشاد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى بدور سلطنة عمان الداعم للعمل العربى المشترك فى كل المجالات، معربا عن تطلعه لمزيد من الدعم على المستويين الإقليمى والدولى.

جاء ذلك خلال حفل التوديع الذى نظمته الجامعة العربية لسفير السلطنة فى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الشيخ خليفة الحارثى، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة، وتوليه منصبه الجديد كمندوب لبلاده فى الأمم المتحدة، وكذلك توديع سفير جيبوتى موسى محمد أحمد ومندوبها الدائم لدى الجامعة الذى سيتولى منصب وزير الإسكان فى بلاده.

وأكد العربى فى كلمته أمام الحفل الذى حضره سفراء ومندوبو الدول الأعضاء بالجامعة العربية والأمناء المساعدون لدى الجامعة أن سلطنة عمان تحظى بمكانة خاصة فى العالم العربى، ولسياستها ودبلوماسيتها دور مهم وعقلانى، ويلجأ إليها فى الكثير من أزمات العالم، منوها بحكمة قياداتها ومسئوليها.

وعبر العربى عن تطلعه للعب السلطنة دورا مميزا على الصعيدين الإقليمى والدولى خلال تولى الشيخ خليفة الحارثى لمهامه فى الأمم المتحدة بشكل داعم للقضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية.

ومن جانبه عبر السفير الشيخ خليفة الحارثى عن اعتزازه بتجربته الثرية كمندوب لبلاده فى الجامعة العربية وسفيرا لها فى مصر، التى عايش فيها مرحلة استثنائية خلال فترة عمله، منوها بحرص بلاده على دعم العلاقات مع الدول العربية سواء على المستوى الثنائى أو من خلال العمل المشترك تحت مظلة الجامعة العربية ومساعيها الدؤوبة من أجل إحلال السلم والأمن على المستويين الإقليمى والدولى.

وأعرب الحارثى عن تطلعه لتمثيل سلطنة عمان فى الأمم المتحدة بشكل يدعم القضايا العربية والحرص على التواصل مع الجامعة العربية.

وأهدى الأمين العام للجامعة العربية السفير العمانى درع الجامعة العربية تقديرا لجهوده، كما أهدى سفير السلطنة درع تكريم للأمين العام للجامعة العربية بمناسبة قرب انتهاء فترة ولايته للجامعة العربية، متمنيا فى الوقت ذاته كل التوفيق للأمين العام المنتخب للجامعة أحمد أبو الغيط الذى سيتسلم مهامه فى أول يوليو المقبل.

كما شهد الحفل توديع سفير جيبوتى لدى مصر ومندوبها بالجامعة العربية موسى محمد أحمد الذى سيتولى منصب وزير الإسكان فى بلاده.

وتمنى العربى للسفير موسى محمد أحمد التوفيق فى منصبه الجديد، مشيدا بجهوده خلال تمثيل جيبوتى فى الجامعة طيلة 14 عاما، كما أهداه الأمين العام للجامعة العربية درع تكريم تقديرا لمسيرته.

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