الموسم الحلم مازال مستمرا – راشفورد يقود هجوم إنجلترا أمام أستراليا

اختار روي هودجسون مدرب المنتخب الإنجليزي لاعب مانشستر يونايتد الشاب ماركوس راشفورد لقيادة هجوم الأسود الثلاثة في المباراة الودية أمام أستراليا استعدادا لبطولة يورو 2016 التي تقام بعد أيام.

راشفورد صاحب الـ18 عاما لعب مباراته الرسمية الأولى مع مانشستر يونايتد في فبراير ليسجل 8 أهادف في 14 لقاء ويصبح مهاجم الفريق الأساسي وحديث الصحافة الإنجليزية، الأمر الذي دفاع هودجسون لمنحه الفرصة وضمه للقائمة المبدئية للمنتخب الإنجليزي استعدادا لليورو.

وبعد إصابة داني ويلبيك وتأكد غيابه رسميا لمدة 9 شهور وانخفاض مستوى رحيم سترلينج يملك راشفورد فرصة كبيرة لدخول قائمة الـ23 لاعب النهائية للبطولة ليجاور هاري كاين وجايمي فاردي في هجوم المنتخب الإنجليزي في حالة إثبات نفسه في اللقاء.

وجاءت تشكيلة إنجلترا للقاء أستراليا كالتالي:

فرايزر فورستر

ريان بيرتراند – جون ستونز – كريس سمولينج – ناثانييل كلاين

آدم لالانا – داني درينكووتر – جوردان هندرسون – جاك ويلشير

رحيم سترلينج – ماركوس راشفورد