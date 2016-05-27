نهائي_الأبطال – مؤتمر زيدان عن كيف يفوز ريال مدريد على أتليتكو.. وموقف رونالدو

(إفي): قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان إن التأهل لمباراة نهائية دون معاناة "أمر ليس له وجود"، مشيرا إلى أن فريقه استحق الوصول لنهائي دوري الأبطال مثل خصمه أتليتكو مدريد الذي سيلتقي به غدا على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "اجتهدنا كثيرا من أجل الوصول للنهائي. هذا أمر مستحق. يمكنني قول نفس الشيء عن أتليتكو مدريد. الفريقان استحقا الوصول للنهائي هذا العام. أنا سعيد بالعمل الذي قمنا به لأننا عانينا كثيرا ولكن هذا أمر طبيعي. التأهل للنهائي دون معاناة أمر ليس له وجود. سنرى ما سيحدث غدا".

واعتبر المدرب ان مفتاح الفوز على أتليتكو يتمثل في "الدفاع جيدا واستغلال الأسلحة الهجومية والتحلي بالدقة"، مشددا على أن أهم شيء في مباراة الغد سيكون "الركض ثم الركض ثم الركض".

وأكد المدرب أن لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو في حالة بدنية جيدة لخوض النهائي، مشيرا إلى ان الآلام التي كان يعاني منها مؤخرا لا تتعلق باصابته في نصف نهائي البطولة حيث قال: "الأمر ليس سيان، كان يعاني من بعض الآلام وهو في حالة جيدة بنسبة 100% للعب النهائي".

ولم يشد زيدان بلاعب بعينه في صفوف أتليتكو بل بالفريق بأكمله حيث قال: "لا يجب إبراز لاعب واحد. ما يفعله أتلتيكو يفعله كفريق".

وأشار المدرب إلى أنه لا يعتبر خسارة النهائي حال حدوثها فشلا حيث قال "لا أعتقد هذا. لا يمكن لأحد نزع أهمية ما حققناه حتى الآن. الفشل سيكون اذا ما كان هناك خلل في التصرفات. بمعنى أخرى اذا لم يقم اللاعبون بكل ما تدربنا عليه مؤخرا. إنها مباراة كرة قدم ولا يمكنك أبدا معرفة ما الذي سيحدث. نحن مستعدون جدا".

وأوضح زيدان أنه لا ينتظر مباراة قاسية على صعيد التدخلات ولكنها ستكون معقدة حيث صرح "ستكون مباراة صعبة ولكن خلف كلمة قاسي هناك معنى قبيح. ستكون صعبة للغاية، لهذا نستعد لها منذ 15 يوما".

واعتبر المدرب أنه مستعد للـ"معاناة"، مضيفا "اذا ما كنت ترغب في تحقيق الانتصار عليك أن تعاني. أنا سعيد بالعمل القوي الذي قمنا به".