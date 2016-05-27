الجيش العراقى يتقدم باتجاه "الصقلاوية" لحصار "الفلوجة" قبل اقتحامها

واصلت القوات العراقية التابعة لقيادة "عمليات بغداد" تقدمها باتجاه منطقة "الصقلاوية" شمال غربى الفلوجة بالأنبار بعد استكمال السيطرة على معبر "البو شجل" ضمن المحور الشمالى لخطة تحرير الفلوجة.

وقال الفريق عبد الوهاب الساعدى قائد عمليات "تحرير الفلوجة" - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - إن حصار الفلوجة تكتيك وسلاح ذو حدين نستخدمه لتطهير المدينة من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأضاف قائلا " أن داعش يعانى ومنهار داخل المدينة ولا توجد خطوط إمداد على الإطلاق لمسلحيه، وان حصارهم سيجبرهم على القتال ومواجهة القوات المسلحة التى ستحرر المدينة وتلحق الهزيمة بالتنظيم".

وأوضح أن القطعات العسكرية تم تكليفها بمناطق عمليات محددة، مشيرا إلى أن القوات التى كلفت بتطهير "الكرمة" ستفرض الأمن وتمسك الأرض فيها ولن تشارك فى اقتحام الفلوجة.

ولفت الساعدى إلى أن المعركة ضد "داعش" تجرى فى الصقلاوية وبعد تحريرها سيكتمل طوق حصار "الفلوجة"، ويتم اقتحام مركزها، مؤكدا أن خسائر "داعش" كبيرة جدا، تم إخلاء العديد من العوائل العراقية إلى مناطق آمنة.

>