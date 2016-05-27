اخبار الاردن.. خلل فنى يجبر طائرة أردنية على العودة إلى مطار الملكة علياء

عادت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى مطار الملكة علياء الدولى مساء اليوم الجمعة بعدما كانت متجهة من عمان إلى دبى فى رحلتها العادية رقم 614 ؛ بسبب خلل فنى طارئ.

وأوضحت الشركة ، فى بيان ، أن قائد الطائرة ، وهى من نوع (إيرباص 320) ، وعلى متنها 92 مسافرا ، قرر العودة بها إلى عمان بعد حوالى 20 دقيقة من الطيران ، حيث كانت قد غادرت العاصمة الأردنية فى موعدها المحدد عند الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم.

وقالت الشركة إنه تم نقل المسافرين بواسطة طائرة أخرى غادرت إلى دبى عند الساعة الثامنة من مساء اليوم ، وتم إصلاح الطائرة الأخرى وعادت للعمل فى الأسطول بشكل طبيعي.

ويعد هذا الحادث الثانى من نوعه خلال أسبوع ، حيث أجبر خلل فنى طائرة أخرى تابعة للمملكة الأردنية من نفس الطراز (إيرباص 320 ) على العودة يوم السبت الماضى إلى مطار الملكة علياء بعد إقلاعها بنحو ساعة من الزمن ، حيث كانت تقل على متنها 390 مسافرا.. وهبطت بسلام فى مطار الملكة علياء ، وتم إصلاح الخلل الفنى ، ثم عادت مجددا إلى الإقلاع إلى دبى.

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