التحالف يطلب من القوات الأمريكية فى سوريا نزع شارات المقاتلين الأكراد

طلب التحالف الدولى المناهض للجهاديين الجمعة من القوات الخاصة الأمريكية التى التقطت الوكالة الفرنسية للأنباء صورا لعناصرها فى سوريا، نزع شارات المقاتلين الأكراد لإحتواء التوتر مع تركيا التى نددت بما اعتبرته "نفاقا" تمارسه واشنطن.

وقال المتحدث الاميركى باسم التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الكولونيل ستيف وارن من بغداد أن "وضع هذه الشارات العائدة إلى وحدات حماية الشعب (الكردية) لم يسمح به وهو غير ملائم".

وأضاف "لقد ابلغنا شركاءنا وحلفاءنا العسكريين فى المنطقة هذا الأمر بوضوح"، من دون أن يسمى تركيا، مؤكدا انه طلب من العسكريين الاميركيين نزعها.

ومن المألوف أن تضع القوات الخاصة شارات مقاتلين تؤمن دعما لهم، لكن وارن أوضح أن الامر غير ملائم فى هذه الحالة بالنظر إلى "الحساسية السياسية" للقضية.

وانتقدت تركيا بشدة الجمعة دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد فى سوريا فى مواجهة تنظيم داعش، وهو موضوع يسمم العلاقات بين الشريكين الرئيسيين فى حلف شمال الأطلسى وفى التصدى للجهاديين.

وقال وزير الخارجية التركى مولود جاوش أوغلو "هذا كيل بمكيالين، هذا نفاق" إثر نشر صور لجنود أمريكيين من القوات الخاصة يساندون "قوات سوريا الديموقراطية" فى هجومها على مواقع تنظيم داعش فى ريف الرقة.

ووضع جنود أمريكيون شارات وحدات حماية الشعب الكردية التى تعتبرها انقرة مجموعة "ارهابية".

لكن واشنطن تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية من المجموعات الاكثر فعالية لمحاربة تنظيم داعش على الأرض. وذاع صيت المقاتلين الأكراد لطردهم الجهاديين من مدينة كوبانى العام الماضى.

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