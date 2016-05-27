اخبار العراق ..مقتل مسؤول الانتحاريين بـ"داعش" فى قصف جوى بالموصل

قصفت طائرات القوة الجوية العراقية موقعا لتنظيم"داعش" الإرهابى شمال غربى العراق، مما أسفر عن مقتل مسؤول عام الانتحاريين فى التنظيم.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الجمعة أن الطيران أغار، بناء على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية على موقعا بمدينة الموصل مركز محافظة نينوي، وقتل 14 إرهابيا بينهم قيادات هامة بالتنظيم.

وأشارت إلى أن من بين القتلى مسؤول عام الانتحاريين فى داعش مع أربعة من مرافقيه وتدمير سيارتين، والمسؤول الشرعى العام لولاية نينوى والمسؤول المالى لولاية نينوى إضافة إلى سبعة إرهابيين آخرين.

>وناشدت قيادة العمليات المشتركة العراقية المدنيين من سكان الموصل بالابتعاد عن مقرات داعش فى المدينة لتجنب مخاطر استهدافها من قبل الطيران.

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