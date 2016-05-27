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ضبط سلع غذائية وسجائر مجهولة المصدر بالمنيا

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ضبط سلع غذائية وسجائر مجهولة المصدر بالمنيا ضبط سلع غذائية وسجائر مجهولة المصدر بالمنيا

صورة أرشيفية

مراسل«ONA»:

أغلقت مباحث بالمنيا، مخزنًا للسلع الغذائية بدون ترخيص وبداخله كمية كبيرة من الأرز والسكر مجهولة المصدر.
> تلقى اللواء رضا طبليه مدير أمن المنيا، إخطارًا من رئيس مباحث التموين، بورود معلومات بقيام «محمد . أ . ك» 33 سنه – صاحب مخزن سلع غذائيه بدون ترخيص بمدينة المنيا، بإدارة مخزنًا للمواد الغذائية بدون ترخيص وحيازته سلع غذائية بدون فواتير ومجهولة المصدر وغير مصحوبه بأى مستندات تدل على مصدرها.
> وعلى الفور تم تشكيل قوة بالاشتراك مع مفتشى الاغذية، وتم ضبط المذكور أثناء إدارته للمصنع، وتم ضبط 4 أطنان أرز ، وطن و800 كيلو جرام سكر مجهول المصدر، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعه برقم 4448 لسنة 2016 جنح مركز مطاى.

كما ضبط «أحمد . ع . أ»، 38 سنه – صاحب مخزن لبيع المواد الغذائية، بناحية المعصرة بسمالوط، لحيازته سلع بدون فواتير ومجهولة المصدر، تم التحفظ على 38 ألف و500 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرر محضر برقم 12316 لسنة 2016 جنح مركز سمالوط.

 

 

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