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«محافظ الأقصر»يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 57.7%‎

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«محافظ الأقصر»يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 57.7%‎ «محافظ الأقصر»يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 57.7%‎

محمد بدر محافظ الاقصر

مراسل«ONA»:

إعتمد الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 57.7% من إجمالى الطلاب المتقدمين.

وقال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة في تصريح صحفي، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 16 ألفا و43 طالبا وطالبة، حضر منهم 15 ألفا و990 وتغيب 53 وأن عدد الناجحين 9219 طالبا وطالبة بينما يدخل 6771 طالبا وطالبة امتحانات الدور الثانى.

كما أعلن وكيل الوزارة نسبة النجاح بالإدارات التعليمية السبعة وجاءت الأقصر في المركز الأول بنسبة نجاح 68 % تليها إسنا بنسبة 59.7 % ثم أرمنت بنسبة 57.3 % وبعدها الطود بنسبة 56.4 % والبياضية بنسبة 53.8 % ثم الزينية والقرنة بنسبة 50 %.

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