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ضبط شابًا قام بسرقة محتويات وحدة صحية بأسوان‎

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ضبط شابًا قام بسرقة محتويات وحدة صحية بأسوان‎ ضبط شابًا قام بسرقة محتويات وحدة صحية بأسوان‎

 


> مراسل«ONA»:

تمكنت قوة من مباحث أسوان، من ضبط  شابًا يبلغ من العمر  16 عامًا، بعد أن أثبتت التحريات قيامه بسرقة وحدة صحية بمركز إدفو بمحافظة أسوان .

كان اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ادفو، بورود بلاغ من الدكتور صفوت سلامه بطرس 48 سنة- طبيب بشري ، ومدير الوحدة الصحية بالعواينية ، ومقيم بندر إدفو، بقيام مجهولين بكسر الباب الخلفي للسكن الاداري الخاص به بداخل الوحدة الصحية، وسرقة 9 هواتف محمول و3 كاميرات ديجيتال ،وبعض التحف باهظة الثمن وبعض المتعلقات الشخصية، و جهاز كمبيوتر .
> وبعد جمع المعلومات وتقنين الإجراءات، تم ضبط «محمد. ج. ر»،16 سنة – عاطل، وتم ضبط المسروقات بحوزته وتحرر المحضر رقم 6347 جنح المركز، وجارى عرض المتهم على النيابة.

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