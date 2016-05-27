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دعوة لوقف بيع السجائر الثلاثاء القادم فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين

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دعوة لوقف بيع السجائر الثلاثاء القادم فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين دعوة لوقف بيع السجائر الثلاثاء القادم فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين
دعت "رابطة تجار السجائر" بالقاهرة والجيزة، جميع التجار لوقف بيع السجائر فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين، الموافق الثلاثاء 31 مايو.

وقالت رابطة تجار السجائر، فى بيان لها ، اليوم الجمعة، إن بعض الشركات المنتجة للدخان أعلنت عن وقف توزيع وتسويق منتجاتها فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين، تضامنًا مع دعوة الرابطة، للحفاظ على الصحة العامة للشعب المصرى.

وأكد رئيس "رابطة تجار السجائر" أسامة سلامة، أن التدخين هو سبب لأمراض خطيرة ومميتة مختلفة، مبيناً أن المخاطر الصحية تتفاوت بين الناس وفقاً لكمية السجائر التى يتم تدخينها يومياً.

ودعا سلامة، لتنفيذ المواد القانونية التى تمنع التدخين فى الأماكن العامة والمؤسسات، والشركات والمحال التجارية، لتقليل عدد المدخنين سلباً بنحو 25%.

وحذر سلامة، من الاتجار غير الشرعى فى السجائر والمعسل، سواء بالتهريب أو التصنيع المحلى للمنتجات المقلدة أو مجهولة المصدر، لأنها تساعد على زيادة أعداد المدخنين من تحت السن القانونية، وهو ما يهدد المستقبل الصحى للشباب.

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