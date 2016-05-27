رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موجنز ليكيتوفت، قادمًا من فرانكفورت، وتم انهاء إجراءات وصوله عبر صالة كبار الزوار.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية سامح شكرى، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب السفير محمد العرابي، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي للتشاور بشأن القضايا الإقليمية المشتركة وما يمكن أن تقدمه مصر خلال عضويتها لمجلس الأمن واعتبارها الممثل العربي الوحيد داخله.

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