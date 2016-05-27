ضبط متهمين بقتل عامل وإصابة صاحب مطعم في قنا

مراسل«ONA»:

كشفت الأجهزة الأمنية في قنا، ملابسات مقتل عامل والشروع في قتل صاحب مطعم، وتبين تربص شخصين بالمجنى عليهما، وأطلقا النيران تجاههما، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض بقرية المراشدة بمركز الوقف.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بضبط المتهمين بقتل عامل بالوقف، وكشفت التحريات أن قوة أمنية تمكنت من ضبط «ناصر .ع»، و«حسين. ز. ح»، بتهمة قتل «سيد. أ»- عامل، وإصابة «حجاجى. ك» – صاحب مطعم، حيث تربص المتهمان بالمجنى عليهما وأطلقا النار عليهما من بنادق آلية لوجود خلافات بينهم على ملكية قطعة أرض، وأحيل المتهمون للنيابة للتحقيق.