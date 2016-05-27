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مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) المقاصة (0)

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مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) المقاصة (0) مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) المقاصة (0)

يقدم Filgoal.com تغطية حية لمباراة طلائع الجيش أمام مصر المقاصة والتي تقام على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن الأسبوع الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة كان من المقرر أن تُلعب يوم السبت لكن تم تقديمها لتعارض موعدها مع موعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة تشكيل الفريقين اضغط هنا

ق68 تسديدة قوية من محمد رزق فوق عارضة المقاصة

ق46 نانا بوكو يهدر انفراد بعد تدخل من محمود حمدي مدافع الجيش الذي ابعد التسديدة في اللحظة الأخيرة

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق26 أحمد مسعود حارس المقاصة يتألق ويبعد ركلة حرة سددها محمد رزق بطريقة رائعة

ق24 حسين شحات أخطر لاعبي اللقاء يمر من اليمين ويمرر عرضية لهشام محمد يسددها خارج المرمى

ق22 فرانك نجونجا يحصل على بطاقة صفراء لعرقلة نانا بوكو

ق20 عبد الحميد سامي يحصل على إنذار بعد عرقلة عرفة السيد

ق14 حسين شحات يمر من اليمين ويمرر كرة عرضية لنانا بوكو المتمركز داخل منطقة الست ياردات لكنه سدد فوق المرمى بغرابة شديدة!

انطلاق المباراة.

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فيديو اليوم السابع

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