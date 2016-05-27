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الإسماعيلي يفقد جهود لاعبه الشاب لنهاية الموسم

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الإسماعيلي يفقد جهود لاعبه الشاب لنهاية الموسم الإسماعيلي يفقد جهود لاعبه الشاب لنهاية الموسم

تأكد بشكل رسمي غياب محمود متولي لاعب خط وسط الإسماعيلي عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الجاري بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة المصري.

وكان الإسماعيلي قد تعادل مع المصري بهدف لمثله يوم الأحد الماضي في إطار الجولة 30 من الدوري وشهدت المباراة خروج متولي منها للإصابة.

وأكد مجدي الباز طبيب الإسماعيلي لـFilGoal.com أن الآشعة أثبتت تعرض محمود متولي لقطع كلي في العضلة الضامة.

وأضاف"علاج اللاعب يحتاج لفترة بين ثلاثة أسابيع إلى شهر، كما أنه سيحتاج لفترة أخرى للخضوع لبرنامج تأهيلي".

وأتم"لذلك هناك صعوبة كبيرة في اللحاق بباقي مباريات الموسم بالنسبة له".

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة سموحة في إطار الجولة 31 من الدوري في الثامن من شهر يونيو المقبل.

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