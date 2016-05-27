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عبد الوهاب: ضد معلق ينحاز لأي فريق.. وأخطاء الحكام واردة

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عبد الوهاب: ضد معلق ينحاز لأي فريق.. وأخطاء الحكام واردة عبد الوهاب: ضد معلق ينحاز لأي فريق.. وأخطاء الحكام واردة

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أنه ضد أي معلق يقوم بالانحياز لأي فريق خلال تعليقه على مباريات كرة القدم في الدوري المصري.

واشتعلت أزمة يوم الخميس بين الإعلامي أحمد شوبير والمعلق أحمد الطيب بسبب تعليق الأخير على مباراة الزمالك وإنبي. (طالع التفاصيل)

وبسبب ما حدث قرر شوبير ترك العمل في قناة "النيل للرياضة"، قبل أن يقرر التليفزيون المصري إيقاف الثنائي وإحالتهما للتحقيق.

وتحدث عبد الوهاب لقناة "دريم 2" قائلا:"أنا ضد أي معلق ينحاز للأهلي أو للزمالك في تعليقه".

وأكمل"إذا كنت تحب الزمالك فتحدث عنه كما شئت ولا تذكر الأهلي والعكس صحيح".

وبسؤاله عن رأيه في قيام الحكم طارق سامي بطرد لاعبين من المقاولون العرب في مباراة الأهلي الأخيرة وهل كانت تلك القرارات بها انحياز للفريق الأحمر أجاب"لا بالطبع، فمن الطبيعي أن يطرد الحكم لاعبين قاما بسبه".

وأضاف"لا أرى أن هناك أي تحيز من أجل الأهلي، وحتى لو كانت تلك القرارات خاطئة فأخطاء التحكيم واردة".

وواصل"الموسم الماضي طرد منا لاعبين أمام المقاولون وإينرامو لاعب الترجي السابق سجل هدفا في الأهلي كان سببا في خروجه من دوري أبطال إفريقيا وطرد رمضان صبحي بين شوطي مباراة إنبي بطريقة مفاجئة".

وأتم"الأهلي لا يعترض على الحكام ولم يحدث من قبل أن ناقش مجلس الإدارة أي قضايا تحكيمية".

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