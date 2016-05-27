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الزمالك يعقب من جديد على صورة الشناوي

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الزمالك يعقب من جديد على صورة الشناوي الزمالك يعقب من جديد على صورة الشناوي

عقب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على صورة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

أحمد الشناوي نشر صورة على صفحته الشخصية على (انستجرام) مرتديا تي شيرت باللون الأحمر أكد فيها وجود "مفاجأة كبيرة منتظرة". لتبدأ الأحاديث حول رحيل الحارس من الزمالك والانتقال إلى الأهلي. قبل أن يُفسر الأمر. (طالع التفاصيل)

قبل أن يقرر الزمالك معاقبة الشناوي بسبب الحديث في وسائل الإعلام. (طالع التفاصيل)

وعن الواقعة، قال أحمد مرتضى منصور: "لا يوجد أي مشكلة في صورة الشناوي".

وأضاف في تصريحات عبر قناة دريم 2 "أتمنى عدم تضخيم الأمور. لا نريد ذلك ولا توجد مشكلة من الأساس".

وأتم "يوجد حرب واضحة جدا جدا على الزمالك منذ نهاية الموسم الماضي وحصوله على ثنائية الدوري والكأس".

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