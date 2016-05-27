عمرو زكي يوجه رسالة إلى عماد متعب عبر في الجول

وجه عمرو زكي مهاجم الزمالك الأسبق ومنتخب مصر رسالة إلى عماد متعب مهاجم النادي الأهلي.

عمرو زكي أجرى حوارا مطولا مع FilGoal.com كشف من خلاله رحلته الأوروبية القادمة ورغبته قبل ختام مشواره الكروي.

سيتم نشر الحوار كاملا لاحقا.

لكن هنا يقدم FilGoal.com مجرد جزء بسيطا لرسالة من عمرو زكي إلى عماد متعب.

وقال عمرو زكي لـFilGoal.com إلى متعب: "لا تعتزل. أنت قيمة كروية كبيرة في مصر وإفريقيا".

وأضاف "أنت مازلت قادرا ولديك العديد لتقديمه. تحلى بالصبر ولا تستعجل".

وواصل "أتمنى عودتك من جديد. لقاء واحد أو اثنين ستتسبب في عودتك ووقوفك على رجلك. وأنت تستحق".