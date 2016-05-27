بالصور.. نادى بتروجيت يفتتح أكاديمية كروية بالشرقية

افتتح نادى بتروجيت الرياضى اليوم الجمعة، فرعه الرئيسى بمحافظة الشرقية بحضور قيادات النادى.

وقال الكابتن شحاتة محمود مدير عام فرع النادى بالشرقية، إن النادى افتتح 3 فروع بمحافظات أخرى واليوم يفتتح الفرع الرابع بقرية منشأة ناصر مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، مضيفًا أنه تم فترة إعداد اللاعبين منذ شهرين وأن أكاديمية بتروجيت الرياضية بالشرقية تقبل اللاعبين من سن 5 سنوات وحتى 15 سنة لتدريبهم وإعدادهم ليكونوا لاعبين محترفين.

ويتم عقد مباريات رسمية يحضرها مندوبون ومدربون من النادى لمتابعة وتقييم التدريب واللاعبين .

وأشار إلى أنه العام الماضى تم تسويق لاعبين متميزين مثل خالد خلف وإبراهيم عبد السلام وحسام حسن، والذين تعاقدوا مع النادى الأهلى، وحسام عوض الله وأحمد عباس وأحمد نصة والذين تعاقدوا مع نادى الجيش ومحمد ميدان بنادى إنبى ومحمد محمود بنادى السكة الحديد.

حضر الافتتاح اللواء مجدى المالكى عضو لجنة المسابقات والمحاضر الأمنى بالإمارات، وكابتن شريف عزب مدير عام فروع نادى بتروجيت وكابتن ثابت أحمد ومحمد جلال وسعيد خليفة وشريف بيومى ومحمد عبد العزيز وعدد غفير من لاعبى الدورى الممتاز والمهتمين بالكرة والرياضة.

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