بالصور…حملة معاك تشارك في تأبين ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

شارك شباب حملة معاك في الفاعلية التي عقدها بالامس والتي دعا اليها الإعلامي اسامة كمال وشارك فيها عدد من الأحزاب والشخصيات العامةعلي رأسهم وزير الطيران المدني والسفير الفرنسي وممثلين عن الأزهر والكنيسة

وقال احمد البشبيشي المنسق العام لحملة معاك ان الهدف من المشاركة هو مشاركة أسر الضحايا أحزانهم علي ذويهم ومواساتهم في مصابهم ، وأضاف البشييشي ان العمل الجماعي الذي تشاركت فيه عدد من الجهات الشعبية والرسمية لدعم “مصر للطيران” قد اتي بثماره في الوقت الذي وقد شهدنا ذلك العمل الجماعي في مشاركات العديد من الجهات في الفاعلية التي دعي اليها الإعلامي اسامة كمال

وأكد البشبيشي علي ان الدفاع عن مصرللطيران هو ايضا دفاعا عن سمعة مصر وعن اقتصادها الوطني وان صفحة الحملة علي فيس بوك قد أطلقت منذ عدة ايام حملة إليكترونية تحت عنوان ادعم مصر للطيران والتي استجاب اليها أعضاء الصفحة وحصدت علي المئات من المشاركات علي صفحة الحملة.