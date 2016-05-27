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بالصور…حملة معاك تشارك في تأبين ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

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11شارك شباب حملة معاك في الفاعلية التي عقدها بالامس والتي دعا اليها الإعلامي اسامة كمال وشارك فيها عدد من الأحزاب والشخصيات العامةعلي رأسهم وزير الطيران المدني والسفير الفرنسي وممثلين عن الأزهر والكنيسة

وقال احمد البشبيشي المنسق العام لحملة معاك ان الهدف من المشاركة هو مشاركة أسر الضحايا أحزانهم علي ذويهم ومواساتهم في مصابهم ، وأضاف البشييشي ان العمل الجماعي الذي تشاركت فيه عدد من الجهات الشعبية والرسمية لدعم “ للطيران” قد اتي بثماره في الوقت الذي وقد شهدنا ذلك العمل الجماعي في مشاركات العديد من الجهات في الفاعلية التي دعي اليها الإعلامي اسامة كمال

وأكد البشبيشي علي ان الدفاع عن مصرللطيران هو ايضا دفاعا عن سمعة مصر وعن اقتصادها الوطني وان صفحة الحملة علي فيس بوك قد أطلقت منذ عدة ايام حملة إليكترونية تحت عنوان ادعم مصر للطيران والتي استجاب اليها أعضاء الصفحة وحصدت علي المئات من المشاركات علي صفحة الحملة.

 

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