شاب يلقي ماء نار علي وجه فتاة رفضت الإرتباط به ببني سويف

مراسل«ONA»:

تسبب رفض فتاة الإرتباط بشاب في قيام هذا الشاب بتحريض شاب آخر قريب له بإلقاء ماء نار علي وجه الفتاة لتشويه وجهها عقابًا لها لأنها رفضت الإرتباط به والزواج منه.

وكان العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن ببني سويف، قد تلقي إخطارًا من مستشفي الفشن المركزي، يفيد بوصول فتاة من إحدي قري مركز الفشن تبلغ من العمر 16 عامًا مصابه بإلقاء ماء نارعلي جسدها.

وعلي الفور أسرع الرائد محمد ابراهيم رئيس مباحث الفشن، إلي مستشفي الفشن، حيث تبين من تحقيقات المباحث أن الفتاة تدعي هاجر 16 سنة طالبة بالمرحلة الثانوية، وأنه أثناء سيرها علي الطريق عائده الي منزلها، فوجئت بقيام شاب يستقل دراجة بخارية بإلقاء ماء نار عليها، مما أدي الي إصابتها في أنحاء متفرقه من جسدها وأدلت بأوصاف الشاب.