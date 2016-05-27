أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور..شركة خاصة تتولى أعمال النظافة بمحافظة أسوان

Google+ Print

 

صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

عقد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، إجتماعًا مع رئيس مدينة أسوان، ومسئولي البيئة والشئون المالية والمكتب الفني وكافة الجهات المعنية، لدراسة العرض المبدئي الذي قدمته إحدي شركات القطاع الخاص والمتخصصة في أعمال النظافة والخدمات البيئية وتدوير المخلفات ليسند لها إدارة مشروع النظافة على مستوى مدينة أسوان كتجربة مبدئية ونقطة إنطلاق تمهيداً لتعميمها بكافة مدن المحافظة.

ووافق اللواء مجدى حجازى، على العرض المقدم من الشركة الخاصة بشكل مبدئى، ليساهم ذلك في مواجهة فعالة لإنهاء مشكلة النظافة التي تؤرق المواطن الأسواني من خلال جمع القمامة من المنازل مباشرة بمختلف المناطق والإحياء السكنية ونقلها للتخلص الآمن منها في المدافن الصحية المخصصة لها، مؤكداً أن أسناد مشروع النظافة لشركة خاصة، سيساهم في زيادة دخل العاملين فى قطاع النظافة ليصل إلي الحد الأدني للأجور بما يتناسب مع الجهود المبذولة من المحافظة لتحقيق ذلك.
> ووجه «المحافظ» خلال الإجتماع ، مدير عام البيئة وكافة المسئولين بسرعة إعداد تقرير فني شامل بجميع الملاحظات الفنية والمالية علي هذا العرض لسرعة إرساله للشركة المتقدمة به لوضعه في الإعتبار عند إعداد العرض الفني المفصل عن هذا المشروع وآليه عمله بمختلف أوجهه الفنية والقانونية والمالية .

وكشف محافظ أسوان، عن أنه سيقوم بالتنسيق مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، لأخذ موافقته المبدئية على عرض الشركة المتخصصة والمشهود لها بالكفاءة فى مجال النظافة.

 

DSC_4637 DSC_4635

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا