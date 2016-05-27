بالصور..شركة خاصة تتولى أعمال النظافة بمحافظة أسوان

مراسل«ONA»:

عقد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، إجتماعًا مع رئيس مدينة أسوان، ومسئولي البيئة والشئون المالية والمكتب الفني وكافة الجهات المعنية، لدراسة العرض المبدئي الذي قدمته إحدي شركات القطاع الخاص والمتخصصة في أعمال النظافة والخدمات البيئية وتدوير المخلفات ليسند لها إدارة مشروع النظافة على مستوى مدينة أسوان كتجربة مبدئية ونقطة إنطلاق تمهيداً لتعميمها بكافة مدن المحافظة.

ووافق اللواء مجدى حجازى، على العرض المقدم من الشركة الخاصة بشكل مبدئى، ليساهم ذلك في مواجهة فعالة لإنهاء مشكلة النظافة التي تؤرق المواطن الأسواني من خلال جمع القمامة من المنازل مباشرة بمختلف المناطق والإحياء السكنية ونقلها للتخلص الآمن منها في المدافن الصحية المخصصة لها، مؤكداً أن أسناد مشروع النظافة لشركة خاصة، سيساهم في زيادة دخل العاملين فى قطاع النظافة ليصل إلي الحد الأدني للأجور بما يتناسب مع الجهود المبذولة من المحافظة لتحقيق ذلك.

> ووجه «المحافظ» خلال الإجتماع ، مدير عام البيئة وكافة المسئولين بسرعة إعداد تقرير فني شامل بجميع الملاحظات الفنية والمالية علي هذا العرض لسرعة إرساله للشركة المتقدمة به لوضعه في الإعتبار عند إعداد العرض الفني المفصل عن هذا المشروع وآليه عمله بمختلف أوجهه الفنية والقانونية والمالية .

وكشف محافظ أسوان، عن أنه سيقوم بالتنسيق مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، لأخذ موافقته المبدئية على عرض الشركة المتخصصة والمشهود لها بالكفاءة فى مجال النظافة.