أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

أفكار تنظيم رفوف المطبخ

Google+ Print

الجمعة 27-05-2016 18:37

تساعد الرفوف المكشوفة أو المغلقة على حلّ مشكلة حفظ الأغراض والمعدات في المطابخ الضيقة، ولكنها تحتاج للترتيب مرة في الأسبوع، لتبقى قادرة على استيعاب المزيد من الأدوات عند الضرورة. وفي هذا الإطار، يقدم لك "سيدتي. نت" بعض الأفكار المساعدة في تنظيم رفوف المطبخ:

1. تخلّصي من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، مع إمكانية إفراغ البرطمانات وتنظيفها جيداً لإعادة استخدامها في حفظ أغراض أخرى.
2. افصلي بين المواد الغذائية وأدوات الطهي لسهولة الحصول على ما تريدينه.
3. اجعلي الأطباق وأواني الطهو من نفس اللون والمقاسات والنوعية في مكان محدّد، ممّا يوفر مساحة أكبر.
4. قسمي أدوات المطبخ حسب الاستخدام، من خلال وضع الأدوات دائمة الاستعمال على الرفوف القريبة من متناول اليد. وفي المقابل، ضعي الأدوات قليلة الاستعمال على الرفوف العالية.
5. اعتمدي على الرفوف المنزلقة في المطابخ العصرية، إذا أمكن، إذ تساعد على تناول الأواني والأغراض بسهولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي