أفكار تنظيم رفوف المطبخ

تساعد الرفوف المكشوفة أو المغلقة على حلّ مشكلة حفظ الأغراض والمعدات في المطابخ الضيقة، ولكنها تحتاج للترتيب مرة في الأسبوع، لتبقى قادرة على استيعاب المزيد من الأدوات عند الضرورة. وفي هذا الإطار، يقدم لك "سيدتي. نت" بعض الأفكار المساعدة في تنظيم رفوف المطبخ:

1. تخلّصي من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، مع إمكانية إفراغ البرطمانات وتنظيفها جيداً لإعادة استخدامها في حفظ أغراض أخرى.

2. افصلي بين المواد الغذائية وأدوات الطهي لسهولة الحصول على ما تريدينه.

3. اجعلي الأطباق وأواني الطهو من نفس اللون والمقاسات والنوعية في مكان محدّد، ممّا يوفر مساحة أكبر.

4. قسمي أدوات المطبخ حسب الاستخدام، من خلال وضع الأدوات دائمة الاستعمال على الرفوف القريبة من متناول اليد. وفي المقابل، ضعي الأدوات قليلة الاستعمال على الرفوف العالية.

5. اعتمدي على الرفوف المنزلقة في المطابخ العصرية، إذا أمكن، إذ تساعد على تناول الأواني والأغراض بسهولة.